Тольяттинские гандболистки поучаствовали в разгроме сборной Хорватии

В Словении продолжается чемпионат Европы среди женских молодежных сборных.

В воскресенье молодежная сборная России (девушки 1998 года рождения и младше) провела заключительный матч группового этапа. Со счетом 30:20 россиянки переиграли команду Хорватии и заняли первое место в группе.

В составе этой сборной выступают три тольяттинки: сегодня Елена Михайличенко стала автором 1 гола, Ольга Щербак -2, Варвара Юрьева мячей не забрасывала, сообщает упровление физкультуры и спорта мэрии.

1 августа россиянки сыграют с командой Венгрии.