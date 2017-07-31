Тольяттинские гандболистки поучаствовали в разгроме сборной Хорватии

В Словении продолжается чемпионат Европы среди женских молодежных сборных.

В воскресенье молодежная сборная России (девушки 1998 года рождения и младше) провела заключительный матч группового этапа. Со счетом 30:20 россиянки переиграли команду Хорватии и заняли первое место в группе.

В составе этой сборной выступают три тольяттинки: сегодня Елена Михайличенко стала автором 1 гола, Ольга Щербак -2, Варвара Юрьева мячей не забрасывала, сообщает упровление физкультуры и спорта мэрии.

1 августа россиянки сыграют с командой Венгрии.
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  3. 31.07.2017 07:29 [83] (0)
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