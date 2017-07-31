В Тольятти семейная пара украла автомобиль

В дежурную часть поступило заявление от 34-летнего тольяттинца о краже автомобиля.

Полицейские установили, что владелец припарковал свой неисправный автомобиль Citroen возле ГСК на улице Офицерской. В ожидании ремонта машина простояла там несколько месяцев. Пропажу авто хозяин заметил только, когда необходимо было отвезти автомобиль в мастерскую. По факту кражи транспортного средства было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска установили, что автомобиль похитила семейная пара. Глава семейства, работавший в одном из гаражей на улице Офицерской, заметил, что транспортное средство несколько недель стоит брошенным, а владелец иномарки в ГСК не приходит. К тому же, как заметил мужчина, замки на пассажирских дверях не работали.

Подозреваемые - 28-летние супруги - решили похитить бесхозный автомобиль, а после продать его. Они отбуксировали машину в поселок Васильевка к родственникам, чтобы сначала выждать время, а после продать авто. Тольяттинцы в содеянном признались. Автомобиль полицейские вернули законному владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.