Путин подписал закон о введении курортного сбора

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора, сообщает ТАСС. Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.

Сбор будет действовать в порядке эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 годах. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент, для сбора и распределения средств предполагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры.

В 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего образования, а в последующие годы между муниципалитетами будут распределены 100% средств фонда.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей.

У регионов есть право добавлять свои льготы по курортному сбору. Муниципалитеты получат право предоставлять региону свои рекомендации по льготам на уплату курортного сбора.