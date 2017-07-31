Ранее судимый тольяттинец попался на краже шоколада

В дежурную часть обратилась сотрудница магазина, расположенного по улице Ленина, с заявлением о краже шоколада. Оперативный дежурный по указанному адресу направил следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, установили, что подозреваемый открыто похитил с полки сладости, после чего скрылся. Продавец подробно описала злоумышленника.

В скором времени в ходе патрулирования недалеко от магазина сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии заметили мужчину, по описанию похожего на разыскиваемого. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый за кражу нигде не работающий 30-летний местный житель. Похищенное изъяли и вернули в магазин.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам грабежа, сообщает облГлавк.