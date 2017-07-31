Скончался Юрий Михайлович Панюшкин

Сегодняшнее утро началось с трагической новости. Не стало советского и российского поэта, барда Юрия Панюшкина. Об этом в соцсетях сообщил один из основателей Грушинского фестиваля Виталий Шабанов. Известные тольяттинцы и простые горожане на своих страничках в соцсетях выражают соболезнования семье барда.

"Печально на сердце от такой утраты. Юра всегда был своим, родным,добрым и открытым для каждого человека, - пишет член Общественной палаты гордумы Владимир Колосов. - Большая утрата для семьи, всех нас.Он был и есть настоящий поэт и гражданин России. Пишу и не верю, что это правда. Когда уходят настоящие, в это всегда трудно верить. Город Тольятти теряет ,тех,кто своим талантом и душой наполнял его .Светлая память тебе, дорогой Юра.Твои стихи , твои песни ,всегда с нами , в нашей душе.От себя,всех ветеранов культуры,от комиссии по культуре Общественной Палаты, выражаю соболезнование семье и всем близким и родным Юрия Панюшкина".

Юрий Михайлович родился 2 марта 1952 года в Куйбышеве. Стихи начал писать в школе, первое стихотворение было о Патрисе Лумумбе. В 1969 году закончил школу, после чего была неудачная попытка поступить в театральное училище им. Щепкина в Москве и работа на заводе "Прогресс" пирометристом. Через полгода поступил в Культпросветучилище города Куйбышева. Панюшкин служил в частях особого назначения войск КГБ на радиоперехвате. И все это время писал. Вернувшись в Куйбышев, стал работать формовщиком на сталелитейном заводе. Через год поступил в Политехнический институт, там же и работал.

Вместе со студентами ходил в походы, туризмом был увлечен с детства. Отдыхал летом в турлагере "Спутник" в Задельном, как раз напротив Грушинской поляны. Когда в 1965 году услышал песню Ю.Визбора "Серега Санин", заболел походами. Первый серьезный поход был на реке Кондурче, потом были маршруты на Кавказ, на Урал. Позже начал ходить с командой В. К. Шабанова. Последний раз был в Саянах.

Помимо походов занимался в самодеятельном театре в ДК им. С. М. Кирова. Сыграл там роль любовника в дипломном спектакле института культуры "Любовь от нежного сердца", где его увидел декан института и спросил: "Не хотели бы Вы учиться у нас?" Так в 1977 году поступил на подготовительное отделение Куйбышевского государственного института культуры.

В свободное время пел в ресторане.

В 1980 году получил специальность культпросветработника высшей квалификации. Дипломная работа называлась "У этой песни путь особый", в ней рассказывалось об истории советской песни. Эту работу делали вместе с клубом им. В. Грушина.

Принимал участие в организации клуба им. В. Грушина. Познакомился с Борисом Кейльманом, Анатолием Головиным, с которым три года пели дуэтом. В репертуаре были песни Ю. Визбора, А. Городницкого, Ю. Кукина, Е. Клячкина. Диплом лауреата Грушинского фестиваля получил за песню "Заповедная страна", а потом была песня про остров Вайгач.

Еще учась в институте, ходил в Арктику, участвовал в перегоне речных судов по Северному морскому пути. Стоял за штурвалом, был мотористом-рулевым. После института распределился в Тольятти. Работал художественным руководителем КСП "Привал" при ДК им. 50-летия Октября.

Через три года с семьей уехал на Колыму. Жил там в маленьком поселке Кадыкчан. Сменил много профессий: ставил на санках опоры линий электропередач, работал горноспасателем, шахтером.

Вернулся в Тольятти в 1988 году. Работал в театре кукол, где за девять лет сыграл около 20 ролей в 15 спектаклях. Любимая роль — король в "Золушке". Песни начал писать с 1970 года на свои стихи. В 1995 году в Тольятти вышла книга песен, стихов, прозы "Где моя качнулась лодка..."

TLT.ru выражает искренние соболезнования семье Юрия Михайловича и почитателям творчества легендарного барда.