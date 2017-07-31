Под Тольятти в жестком ДТП с «перевертышем» пострадали трое людей (фото)

29 июля в 19:00 минут на территории Ставропольского района водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора", двигаясь по автодороге М-5 Урал в районе 942 км в направлении Сызрани, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", под управлением 22-летнего водителя, который имел преимущественное право движения.

В результате "Гранта" выехала на левую обочину по ходу своего движения. После чего последовало столкновение "Приоры" с еще одной "Грантой", которая двигалась позади под управлением мужчины 1983 года рождения. В результате столкновения "Гранта" выехала на левую обочину по ходу своего движения, где произошло опрокидывание.

В результате ДТП пострадали:

несовершеннолетняя пассажирка автомобиля "Лада Приора", девочка 2012 г.р. обратилась в ДГБ г. Тольятти, диагноз: тупая травма живота, госпитализирована в х/о ДГБ г. Тольятти. Во время ДТП ребенок находился в автомобиле в специальном детском удерживающем устройстве – автокресло, возможно именно это уберегло девочку от более серьезных травм!

водитель перевернувшейся "Гранты", мужчина 1983 г.р., бригадой «скорой помощи» доставлен в ГБ г. Жигулевска, диагноз: рваная рана правого предплечья, закрытый перелом основания правой пястной кости, назначено амбулаторное лечение;

пассажирка того же авто, женщина 1978 г.р., бригадой «скорой помощи» доставлена в ГБ г. Жигулевска, диагноз: закрытый перелом костей правой кисти со смещением отломков, ушиб грудной клетки, назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Ставропольского района обращается ко всем родителям! Если в салоне автомобиля находятся дети – будьте вдвойне внимательнее при управлении транспортным средством, не совершайте необдуманных маневров обгона, не превышайте скоростной режим. Это поможет избежать трагедии в вашей семье.