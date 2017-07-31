На Хрящевском шоссе столкнулись BMW и Volkswagen. Двое пострадавших

Вечером 30 июля на 19 км Хрящевского шоссе произошло ДТП с «БМВ» и «Фольксвагеном».

Причиной аварии стала невнимательность водителя «Фольксвагена», пишет паблик «Происшествия Тольятти». Оба автолюбителя двигались со стороны города. По предварительной информации, водитель «БМВ» остановилась, чтобы съехать с дороги. Удар «Фольксвагена» пришелся в заднюю часть кузова «БМВ».

Почему водитель другой иномарки этого маневра не заметил, выяснят сотрудники ДПС по Ставропольскому району.



Прибывшие на место медики осмотрели водителя и пассажира «Фольксвагена». Позже им было назначено амбулаторное лечение. В «БМВ» никто не пострадал.

Фото: «Происшествия Тольятти».