ГИБДД разработает мобильное приложение для регистрации аварий

Российские водители в скором времени смогут зарегистрировать ДТП при помощи специального мобильного приложения, рассказал начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

«Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты», — отметил глава ГИБДД.

Ранее о необходимости такого приложения заявляли в Российском союзе автостраховщиков. Предположительно с его помощью можно было бы быстрее оформлять «мелкие» аварии, причём без учёта суммы ущерба и наличия разногласий у участников касательно обстоятельств аварии, пишут Колеса.ру.

Согласно словам Михаила Черникова, ГАИ совместно со страховыми компаниями сейчас занимается также разработкой алгоритма, который позволит исключить мошенничество при оформлении дорожно-транспортного происшествия по европротоколу.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 31.07.2017 12:07 [116] (0)
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