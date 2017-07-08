«Ночной патруль» и ГИБДД выловили на улицах Тольятти пьяного лихача (видео)

Вечером с субботы на воскресенье, примерно в 23:30, экипажам ДПС от активистов «Ночного патруля» была передана информация о том, что по улицам Центрального района на большой скорости, нарушая правила дорожного движения, движется автомобиль «Мазда», белого цвета, которым управляет водитель с признаками опьянения.

Экипажем ДПС в районе пересечения ул. Ленина и Молодежного бульвара была замечена данная автомашина, проехавшая перекресток на красный сигнал светофора. В районе дома №9 на Площади Свободы преследуемый автомобиль был остановлен. Водителем транспортного средства оказался 27-летний молодой человек, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При проверке выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. В мае 2016 года молодой человек уже был подвергнут лишению прав сроком на 1,5 года со штрафом в 30 тысяч рублей. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти напоминает, повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением! Такие горе-водители привлекаются к уголовной ответственности и наказываются штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.