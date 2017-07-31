В Тольятти обновили историческую экспозицию «Ставрополь провинциальный»

1  августа в 12.00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие обновленного раздела исторической экспозиции «Ставрополь провинциальный», посвященного Первой мировой войне. 

Основная идея реэкспозиции – показать Первую Мировую войну, как войну нового типа, войну судьбоносную и для страны, и для общества, войну, изменившую нашу страну. На этой войне русские люди героически сражались и совершали подвиги.

Раздел экспозиции был дополнен информацией о ставропольчанах – участниках Первой мировой войны. О подполковнике Владимире Долматове, уроженце Ставропольского уезда, полном Георгиевском кавалере. Об Иване Сидякине, который участвовал в русско-японской войне, был на фронтах Первой мировой войны, его жене Валентине Андреевой, которая в 1914-18 гг. работала медсестрой в ставропольском госпитале.

Предметный ряд раздела «Первая мировая война» исторической экспозиции «Ставрополь провинциальный» был расширен благодаря предметам, подаренным музею Дмитрием Борисовым, руководителем межрегиональных  Российских и международных программ  РО ММФС ЮНЕСКО в  Поволжье: «100-летие Первой Мировой войны. Памяти солдат и офицеров Русской императорской армии».

Мероприятие проходит в рамках Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

На открытие - вход свободный.

Сайт музея: www.tltmuseum.ru.
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 31.07.2017 12:47 [112] (0)
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