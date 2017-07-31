Житель Екатеринбурга скрывался от полиции в Тольятти

Подозреваемого, объявленного в розыск, сотрудники Росгвардии задержали на бульваре Буденного в Тольятти.

Патрулировавший Автозаводский район города экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, внешность которого совпадала с ранее полученной ориентировкой – правоохранительные органы разыскивали злоумышленника, совершившего кражу велосипеда. Стражи правопорядка остановили пешехода.

Проверив данные мужчины по имеющимся информационным базам, сотрудники Росгвардии установили, что 37-летний житель города Екатеринбург к совершенному на территории Тольятти преступлению не имеет отношения. Вместе с тем, выяснилось, что с мая текущего года он разыскивался полицией Екатеринбурга как скрывшийся от дознания, сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.