Софья Палкина завоевала серебряную медаль на чемпионате России

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. Он собрал сильнейших спортсменов страны из 70 регионов.

В соревнованиях участвовали представители Самарской области, в том числе тольяттинка Софья Палкина (СДЮСШОР №3). Она завоевала серебро в метании молота, отправив снаряд на 68,42 метра.

Отметим, что еще трое наших спортсменов завоевали золотые награды. Анна Авдеева (ШВСМ №1) стала чемпионкой страны в толкании ядра с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева(СДЮСШОР №2) в беге на 100 метров с барьерами финишировала первой, показав время 13,05 секунды. Валерия Храмова (ШВСМ №1) быстрее всех преодолела 400 метров с барьерами за 55,75 секунды.
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  2. TLT.ru
  3. 31.07.2017 13:25 [49] (0)
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