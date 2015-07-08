Софья Палкина завоевала серебряную медаль на чемпионате России

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. Он собрал сильнейших спортсменов страны из 70 регионов.

В соревнованиях участвовали представители Самарской области, в том числе тольяттинка Софья Палкина (СДЮСШОР №3). Она завоевала серебро в метании молота, отправив снаряд на 68,42 метра.

Отметим, что еще трое наших спортсменов завоевали золотые награды. Анна Авдеева (ШВСМ №1) стала чемпионкой страны в толкании ядра с результатом 18,05 метра. Анастасия Николаева(СДЮСШОР №2) в беге на 100 метров с барьерами финишировала первой, показав время 13,05 секунды. Валерия Храмова (ШВСМ №1) быстрее всех преодолела 400 метров с барьерами за 55,75 секунды.