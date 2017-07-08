Тольяттинцы, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить выплаты к 1 сентября

Обращаем внимание жителей Тольятти о возможности предоставления дополнительных мер социальной поддержки для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде единовременных денежных выплат при подготовке детей к началу учебного года.

В указанных целях под подготовкой детей к началу учебного года понимаются расходы, связанные с обучением (предстоящим обучением) в общеобразовательной организации детей, не достигших возраста 18 лет, являющихся членами семьи, понесенные иными членами семьи.

ЕДВ предоставляется с августа по декабрь текущего года, и ее размер зависит от состава и рода деятельности членов семьи.

Право на предоставление ЕДВ определяется с учетом сравнения величины прожиточного минимума семьи с ее среднедушевым доходом.

Подробную информацию о порядке предоставления ЕДВ можно получить в муниципальном автономном учреждении городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (тел. 51-21-21).