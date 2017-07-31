Утром в Подстепках «Калина» сбила велосипедистку

Сегодня в Ставропольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

В 9:30 57-летний водитель автомобиля ЛАДА-111730 двигался по ул. Советская с. Подстепки от ул. Юбилейная в направлении ул. Волжская. При повороте направо, на ул. Подборненская с. Подстепки, он не уступил дорогу женщине 1978 года рождения, которая управляла велосипедом, двигалась в прямом попутном направлении по правому краю проезжей части, сообщает ОМВД России по Ставропольскому району.

В результате ДТП женщина велосипедист бригадой «скорой помощи» доставлена в ГБ №5 г. Тольятти, с диагнозом перелом левой голени. Госпитализирована в травматологическое отделение.