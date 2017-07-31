В июле сотрудники ГИБДД выявили около 40 нарушений водителями тяжеловесов

В течение июля отдельный батальон ДПС ГИБДД Тольятти проводил массовую проверку водителей, допускающих нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

В ходе проведения мероприятий выявлено около 40 нарушений водителями таких транспортных средств.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти напоминает, что к ответственности за нарушение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица. При этом водителю грозит как штраф, так и лишение права управления транспортным средством на срок до 6 месяцев, а административное наказание для должностного или юридического лица может достигать суммы в 500000 рублей.

Нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов автомобильным транспортом отрицательно сказывается на состоянии дорожной сети. В связи с этим, подобные мероприятия будут проводиться регулярно.