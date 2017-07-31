С 1 августа полиция начнет проводить опрос тольяттинцев

В Тольятти изучат общественное мнение о деятельности полиции.

В период с 1 по 3 августа на территории города сотрудниками облГлавка будет проводиться изучение мнения населения о деятельности УМВД России по г.Тольятти.

1 августа будут опрошены жители Автозаводского района, 2 августа - жители Центрального и 3 августа - жители Комсомольского района.

В опросе примут участие совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств, лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории районов.

Сотрудники органов внутренних дел предложат гражданам ответить на пять вопросов. Опрос будет проводиться анонимно. Сведения, полученные по результатам исследования общественного мнения, будут использованы только в обобщенном виде.