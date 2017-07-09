Водитель такси помог выявить злостного нарушителя на улицах Тольятти

Только за последнюю неделю в ГИБДД Тольятти от сотрудников таксомоторных организаций поступило более 40 информаций о нарушении водителями ПДД РФ:

25 июля от водителя одной из таксомоторных организаций поступила информация о том, что по улице Ворошилова двигается автомобиль "Ауди", водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения. Экипаж ИДПС, незамедлительно выехавший по указанному адресу, остановил транспортное средство. Водитель 1990 г.р. отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Было установлено, что днем ранее, этот же водитель уже привлекался за аналогичное правонарушение.

В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», который направлен для принятия мер в суд Автозаводского района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.