Прощание с Юрием Панюшкиным состоится 2 августа на Баныкинском кладбище

31 июля в реанимации тольяттинской городской больницы №2 им. В.В. Баныкина скончался известный автор-исполнитель и актер Юрий Михайлович Панюшкин.

Администрация Тольятти приносит свои соболезнования близким Юрия Михайловича и сообщает о том, что прощание состоится с 11:00 до 12:00 2 августа в часовне на Баныкинском кладбище (ул. Баныкина, 41).

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Юрий Михайлович родился 2 марта 1952 года в г. Куйбышеве. В 1981 после окончания Куйбышевского государственного института культуры по распределению попал в Тольятти. Работал методистом в городском методическом кабинете, позже стал художественным руководителем тольяттинского городского клуба песни «Привал» при ДК им. 50-летия Октября.

С 1988 год и на протяжении 15 лет работал в Тольяттинском театре кукол, где сыграл более 40 ролей, а также неоднократно писал стихи и музыку к спектаклям.

Юрий Панюшкин - автор семи авторских сборников, том числе и детской книги «Добрая сказка нашего детства». Произведения Панюшкина вошли в «Антологию авторской песни. 100 бардов. 600 песен» (ЭКСМО, 2008) и сборник «Поэзия ХХ века» — хрестоматийный материал для учащихся 11-х классов.(Самара, 1996).

В 1987 году за песню «Заповедная страна» получил звание лауреата Всероссийского фестиваля авторской песни имени В.Грушина и позже неоднократно был почётный гостем и членом жюри этого фестиваля. География его концертов охватывала всю Россию: от Казани и Белебея до Сургута и Магадана, также бывал с выступлениями в Болгарии и во Франции.

Юрий Михайлович Панюшкин был членом Союза театральных деятелей России Федерации (1995) и Союза писателей России (1999). Был награждён почётной грамотой тольяттинской городской Думы «За значимые результаты в общественной деятельности, сфере развития культуры городского округа Тольятти и в связи с 60-летием» (2012). А в

2014 году был удостоен звания лауреата национальной общественной премии «Признание» в области авторской песни с вручением золотой медали «БАРД России» за выдающиеся творческие достижения».

Был увлечен водным туризмом и имел звание кандидата в мастера спорта в этом виде спорта.