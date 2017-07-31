Самарские спортсмены завоевали на XXIII Сурдлимпийских летних игр 8 медалей

В Турции завершились XXIII Сурдлимпийские летние игры (спорт глухих). В составе сборной России в соревнованиях принимали 15 спортсменов Самарской области, которые завоевали 8 наград, из них 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые, сообщает облправительство.

Золотые медали получили Илья Гутенев (велоспорт-шоссе, спринт на 1000 метров), Ксения Калибина (велоспорт – маунтинбайк, кросс-кантри) и Дина Дроганова (пулевая стрельба из винтовки с дистанции 50 метров, стрельба из трех положений).

Серебро у Евгения Прохорова (велоспорт – шоссе, гонка-критериум на 50 км), Милы Слепышевой (командные соревнования по дзюдо), Виталия Кузменкова (греко – римская борьба, весовая категория 75 кг).

Бронзу завоевали Александра Евдокимова (велоспорт – шоссе, индивидуальная гонка на 70 км) и Илья Кудрин (велоспорт – маунтинбайк, кросс-кантри).

Сборная России выиграла медальный зачет на Сурдлимпиаде, завоевав 85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую награду (всего 199 медалей).