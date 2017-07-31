Пожар в тольяттинском кафе мог привести к взрыву

В выходные в одном из тольяттинских мест общепита случилось ЧП. В Центральном районе 29 июля произошел пожар в кафе «Горница». Из-за короткого замыкания загорелось потолочное перекрытие. Как рассказал на аппаратном совещании представитель 31 ОПФС Олег Полынкин, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Пострадавших не было, однако некоторое время сохранялась угроза взрыва из-за наличия в кафе трех газовых баллонов. Однако сотрудники пожарной охраны изолировали баллоны.

Олег Полынкин также доложил о возгорании автомобиля «БМВ» 24 июля по адресу на улице Фрунзе,11. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В итоге моторный отсек выгорел полностью.

А на следующий день, 25 июля, на ул. Автостроителей, 82 из-за неосторожности при курении загорелся матрас в трехкомнатной квартире малосемейного типа. Пострадал мужчина 1986 года рождения. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован в горбольницу №1.

Еще один тольяттинец пострадал от огня на своей даче. 28 июля житель Комсомольского района получил ожог второй степени, пострадали левое предплечье, туловище и нижние конечности. Пострадавший мужчина поступил в ожоговый центр. О причинах возгорания не сообщается.