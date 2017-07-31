В Тольятти появится новый автобусный маршрут

С 1 сентября в Тольятти будет запущен автобусный маршрут, предусматривающий поворот с Южного шоссе на ул. 40 лет Победы со стороны Центрального района, сообщает горадминистрация.

Напомним, предварительно на повороте на улицу 40 лет Победы в районе гипермаркета «METRO» заработает светофор в режиме желтого мигания, чтобы водители привыкли к новой схеме движения транспортных средств.

Для организации перевоза горожан будет открыт автобусный маршрут № 22*(со звездочкой) «ОП ул. Белорусская – ОП 14 квартал», следующий по улицам: ул. Баныкина – ул. Советская – ул. Мира – ул. Победы – ул. Гагарина – ул. Ленина – Молодежный б-р (обратно ул. К. Маркса) – ул. К. Маркса – ул. М. Горького – ул. Ленина – ул. Л. Толстого – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – ул. 40 лет Победы.

Жителям города также нужно обратить внимание на то, что автобус №22* будет походить через ул. Л. Толстого. По этой причине движение автобуса № 13, следующего по маршруту «ОП ул. Л. Толстого – ОП к/т Авангард – ОП ул. Л. Толстого», отменяется.

Важно отметить, что автобус №22 (без звездочки) продолжит следовать по старой схеме движения - до остановки «ПТО». В связи с этим пассажирам необходимо обращать внимание на вывеску, с информацией о направлении движения автобуса.

Стоимость проезда по маршруту составит 25 руб. за наличную оплату и 23 руб. по транспортной карте. Также оплатить проезд можно с помощью социальной карты жителя Самарской области, транспортной карты учащегося/студента и безлимитной транспортной карты.