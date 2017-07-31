В Тольятти бывших сотрудников горадминистрации будут судить за мошенничество

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Самарской области, обвиняемых в совершении мошеннических действий на сумму около 550 тысяч рублей.

Как установили полицейские, трое жителей Тольятти предлагали местным предпринимателям за незаконное денежное вознаграждение оказать помощь в получении официального разрешения на установку торговых павильонов. В случае отказа предпринимателей от сотрудничества, подозреваемые совместно с двумя представителями городской администрации, в настоящий момент отстраненными от исполнения служебных обязанностей, обещали провести в торговых точках многочисленные проверки.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Уголовное дело направлено для  рассмотрения в Автозаводский районный суд города Тольятти.
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  2. TLT.ru
  3. 31.07.2017 17:45 [83] (0)
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