В Тольятти бывших сотрудников горадминистрации будут судить за мошенничество

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Самарской области, обвиняемых в совершении мошеннических действий на сумму около 550 тысяч рублей.

Как установили полицейские, трое жителей Тольятти предлагали местным предпринимателям за незаконное денежное вознаграждение оказать помощь в получении официального разрешения на установку торговых павильонов. В случае отказа предпринимателей от сотрудничества, подозреваемые совместно с двумя представителями городской администрации, в настоящий момент отстраненными от исполнения служебных обязанностей, обещали провести в торговых точках многочисленные проверки.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении мошенничества. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд города Тольятти.