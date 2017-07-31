Условия поступления для набравших на ЕГЭ 100 баллов могут изменить

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева обещала "подумать об условиях поступления" для абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, сообщает РИА Новости.
Таким образом министр прокомментировала ситуацию с тем, что сегодня победители олимпиад получают большинство бюджетных мест в российских вузах.
"Ребята, которые могут получить сто баллов – а таких у нас много — по трем-четырем предметам, они, не будучи в олимпийском движении, — понятно, что здесь тоже сложности могут быть. Будем анализировать, будем думать… думать как раз об условиях поступления", — сказала Васильева.
Она отметила, что сейчас необходимо проанализировать информацию по вузам, так как "эта проблема, видимо, уже назревает". По словам Васильевой, даже среди победителей олимпиад, поступающих в вузы, сегодня есть конкурс.