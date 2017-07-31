В России ограничили продажу спиртосодержащей продукции

Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, запрещает розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе в торговых автоматах.

Закон также запрещает продавать в вендинговых автоматах непищевую продукцию, содержащую спирт, при этом у правительства есть право устанавливать ограничения условий и мест розничной продажи таких товаров.

Кроме того, нельзя продавать через интернет алкогольные напитки, этиловый спирт, спиртосодержащую пищевую и непищевую продукцию, розничная продажа которых ограничена или запрещена по закону. За распространение подобных объявлений в интернете устанавливается штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей — для должностных лиц, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Закон вносит и другие изменения, в том числе вводит административную ответственность за контрабанду физлицами алкогольной продукции.

Запрещаются производство и продажа алкогольной продукции с тонизирующими веществами и содержанием спирта менее 15%, изготавливать такие напитки можно только на экспорт. Перечень таких веществ устанавливается уполномоченным федеральным исполнительным органом.

Авиакомпании могут продавать на борту самолета алкоголь, если заключат договор с организацией, у которой есть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита. Сами напитки должны принадлежать этой организации и размещаться на борту в качестве припасов.