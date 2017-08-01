Погода в Тольятти станет комфортнее

Погода рабочей недели в Тольятти ожидается устойчивой с умеренным ветром и температурным фоном близким к климатическим значениям, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Порывы ветра развеют духоту, стоявшую над городом в выходные, а столбик термометра не будет подниматься выше +29 градусов. Ночью температура будет опускаться до +15 градусов.

При этом синоптики не ожидают и серьезных осадков. Лишь в начале и конце срока в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди.

Тем не менее, напомним, что в регионе действует установлен высший класс пожароопасности лесов.