Погода

Погода в Тольятти станет комфортнее

Погода рабочей недели в Тольятти ожидается устойчивой с умеренным ветром и температурным фоном близким к климатическим значениям, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Порывы ветра развеют духоту, стоявшую над городом в выходные, а столбик термометра не будет подниматься выше +29 градусов. Ночью температура будет опускаться до +15 градусов.

При этом синоптики не ожидают и серьезных осадков. Лишь в начале и конце срока в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. 

Тем не менее, напомним, что в регионе действует установлен высший класс пожароопасности лесов.
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  2. TLT.ru
  3. 01.08.2017 07:02 [144] (0)
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