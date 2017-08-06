Житель Жигулевска прятал награбленное под деревом в лесу

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения кражи из квартиры, сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению еще двух эпизодов хищений личного имущества граждан.

Из собранных материалов следует, что ранее судимый местный житель 1986 года рождения, находясь на парковке на улице Пушкина, похитил из автомобиля «УАЗ» имущество, принадлежащее 46-летнему местному жителю. Сумма причиненного ущерба составила более 10 000 рублей. Также злоумышленник, находясь на чердаке одного из домов по улице Жигулевской, похитил электроинструменты, принадлежащие 40-летнему горожанину. Сумма материального ущерба составила 12 300 рублей.

По данным оперативников, подозреваемый ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенное полицейские обнаружили в лесном массиве города, злоумышленник сложил его под дерево и засыпал ветками. Задержанный признал свою вину полностью. В настоящее время все имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам кражи. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных противоправных деяний, сообщили в облГлавке.