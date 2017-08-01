Власти города и региона провели встречу с инициативными тольяттинцами

28 июля представители власти встретились с активом общественных советов микрорайонов (ОСМ) и территориальных органов самоуправления города. В общении с инициативными жителями приняли участие глава Тольятти Сергей Анташев, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников, а также председатели районных общественных советов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, в 2013 году наш город стал первым, где были внедрены общественные советы районов и кварталов. Общественные советы было решено разукрупнить и сделать более мобильными, привязанными к месту проживания каждого конкретного человека.

- Мы должны создать такую систему местной власти, до которой каждый человек может дотянуться рукой, которая будет адекватно, четко и быстро реагировать на запросы нашего населения. Тогда и проблем у людей станет гораздо меньше, - считает Дмитрий Овчинников.

Заметно расширяются и функции ОСМ. Членам советов предстоит курировать вопросы благоустройства, ЖКХ, ремонта дорог. Более того, указывать властям на болевые точки своих микрорайонов: нелегальная продажа алкоголя, несанкционированная рыночная торговля, случаи вандализма и т.д. Словом, все то, что так или иначе влияет на сохранность или наполняемость городского бюджета, будет происходить при участии горожан.

- Я не снимаю ответственности со специалистов, которые обязаны заниматься этими проблемами по долгу службы, но я очень рассчитываю на вашу поддержку. Нам нужна обратная связь буквально от каждого жителя. Бюджет дефицитный, денег мало, и их надо тратить максимально эффективно - на людей и для людей, - обратился к собравшимся Сергей Анташев.

При этом у общественности появляется возможность привлечь в микрорайон реальные бюджетные средства. К примеру, существенный процент акцизных отчислений от продажи алкоголя на конкретной территории будет возвращаться в микрорайон для решения насущных проблем. Таким образом, у жителей появится дополнительный стимул сообщать о точках продаж нелегальных спиртных напитков.

Одна из приоритетных задач – контроль за ходом выполнения работ по программе «Комфортная городская среда», в рамках которой Тольятти получит в текущем году порядка 200 млн рублей. Глава города подчеркнул, что благоустройство дворов будет осуществляться при непосредственном участии и контроле жителей.

- Если вкладывать деньги, то нужно делать это максимально эффективно, чтобы потом не возвращаться к этой проблеме несколько лет. Работа должна выполняться максимально качественно - ни один подрядчик не сдаст объект, пока его не примет общественность, - заверил Анташев.

По словам градоначальника, работа по формированию ОСМ в Тольятти близится к завершению. Определены границы микрорайонов, актив людей, готовых работать в советах, создана необходимая нормативная база. Сейчас идет активное согласование кандидатур на должность руководителей ОСМ. Советы будут действовать на территории 85 микрорайонов города. В их состав войдут самые активные жители, выразившие желание принять участие в работе ОСМ по месту проживания или работы.