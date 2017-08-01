В Тольятти будут испытывать конвекторы

28 июля резидент ТОСЭР «Тольяттинский завод приборов отопления» открыл в Тольятти собственную лабораторию по испытанию конвекторов, сообщили в горадминистрации.

Основная задача нового объекта - проведение испытаний отопительных приборов согласно требованиям изменившегося законодательства. Лаборатория не имеет аналогов в области. Более того, по всей территории России подобных испытательных центров сегодня единицы.

Вместе с руководящим составом ТОР ТЗПО лабораторию открывал заместитель главы администрации г.о. Тольятти Алексей Бузинный.

Перед торжественным запуском лаборатории гостей провели по основным участкам производственного цеха. Имеющиеся мощности ТЗПО позволяют производить штамповку, окраску, упаковку и другие технологические процессы, обеспечивая выпуск до 500 тысяч единиц продукции в год. Кроме того, именно на тольяттинском заводе приборов отопления первыми в области освоили сборку блочных тепловых пунктов. Особо эти системы ценятся в северных регионах страны, поскольку заводская сборка и окраска обеспечивают дополнительную долговечность.

В компании уверены: введение в эксплуатацию лаборатории – новая веха в истории предприятия, которая будет работать на успешное развитие резидента ТОР «Тольятти».