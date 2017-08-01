Тольяттинские приставы забрали у матери-уголовницы 7-летнего сына

Семилетнего мальчика, жившего с матерью-уголовницей, передали органам опеки и попечительства.

Ранее судимая за мошенничество и кражу, гражданка Б. оказалась не только правонарушительницей, но и безответственной матерью. Своего семилетнего сына она оставила без документов, так как свидетельства о рождении ребенка было ею утеряно и не восстановлено. Также мальчик с рождения не посещал ни одно медицинское учреждение и не ходил в детский сад.

Длительное время, гражданка Б. была под пристальным вниманием органов опеки. Но несмотря на возможность лишиться родительских прав, женщина так и не встала на путь исправления.

На основании решения суда в отделе судебных приставов Автозаводского района №2 г.Тольятти в отношении гражданки было возбуждено исполнительное производство об обязании ее передать несовершеннолетнего мальчика Отделу организации деятельности по опеке, попечительству и усыновлению Департамента соцобеспечения гордминистрации.

Судебным приставом одновременно с возбуждением исполнительного производства был осуществлен выход по месту жительства гражданки Б.. Должнице вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили решение суда. Женщина попыталась закатить истерику и сбежать, но, осознав, что решение суда все же придется выполнить, успокоилась, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Семилетний ребенок, который находился с ней, был передан представителю Отдела организации деятельности по опеке, попечительству и усыновлению Департамента соцобеспечения. Таким образом, судебные приставы исполнили решение суда.