«Балтийский лизинг»: Оптимальный инструмент расширения бизнеса

В текущей экономической ситуации предприниматели не всегда могут выделить средства на закупку техники или приобретение ее в кредит для расширения своего бизнеса. Однако это не повод терять время или упускать возможность занять перспективную нишу на рынке. На сегодняшний день в стремительно развивающейся сфере лизинга есть масса выгодных предложений для тех, кто хочет занять лидерский позиции в производстве, строительстве и других отраслях. Предлагаем вам ознакомиться с условиями приобретения автотранспорта и спецтехники компании «Балтийский лизинг» в нашем обзоре.

Программы льготного лизинга Минпромторга России

Компания продолжила работу по оформлению лизинговых операций в рамках программ господдержки. Заключены новые соглашения на предоставление субсидий по программе льготного лизинга, реализуемой при поддержке Минпромторга России. Со второго полугодия «Балтийский лизинг» начал заключать контракты на приобретение автотранспорта и спецтехники в рамках этой программы.

В соответствии с последними изменениями программа субсидирования автотранспорта дополнена новыми условиями: лизингополучатели, приобретающие российские магистральные тягачи, а также предприятия, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями или субъектами МСП, имеют возможность получения скидки в размере до 12,5% от стоимости автомобиля при оплате первоначального взноса по заключенному договору лизинга автотранспорта. При этом максимальный размер скидки увеличен до 625 000 рублей.

В рамках программы льготного лизинга спецтехники клиент может получить скидку до 10%, в то же время размер субсидии ограничен суммой до 2 млн рублей – в зависимости от вида техники.

Программа Фонда развития промышленности (ФРП)

По программе «лизинговые проекты» при поддержке ФРП клиент может приобрести в лизинг технологическое оборудование на сумму от 20 млн рублей, получив при этом займ от государства в размере от 10 до 90% (от 5 до 500 млн. руб.) общего авансового платежа (но не более 27% от стоимости имущества). Сроки займа могут достигать 5 лет, а ставка – 1% годовых.

КАМАЗ на максимально выгодных условиях

«Балтийский лизинг» сотрудничает с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса, заключая договоры на покупку автомобильной техники «КАМАЗ» в лизинг на срок от 12 до 36 месяцев с авансовым платежом от 15%. В рамках специального предложения снижены ежемесячные платежи за счет субсидии производителя, а также предусмотрена возможность выкупа техники досрочно.

Предварительное решение о финансировании принимается в день обращения после предоставления клиентом 4-х документов: анкеты и заявки на лизинг, Устава предприятия с подтверждением полномочий руководителя, а также финансовой отчетности.

Популярные модели KIA в лизинг

При заключении сделки на оформление в лизинг автомобилей марки KIA, клиенты получают скидку до 10%. Договор заключается на срок до 36 месяцев с авансовым платежом от 5%. Как и по многим программам компании, обеспечивается предварительно согласование сделки в день обращения, и также возможен досрочный выкуп имущества.

Стоит отметить, что «Балтийский лизинг» предлагает своим клиентам различные графики платежей в зависимости от их текущих потребностей.

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С полным списком спецпредложений компании «Балтийский лизинг» можно ознакомиться по ссылке.

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