Программа празднования Дня ВДВ в Тольятти

Городская администрация представила программу празднования Дня ВДВ в Тольятти:

8.00 - 9.00 Сбор ветеранов-десантников на площади Никонова.

9.30 – 10.15 Панихида и возложение венков к могилам погибших воинов на Баныкинском кладбище.

10.30 Возложение цветов у Вечного огня на Площади Свободы. В торжественном мероприятия примут участие ветераны-десантники Тольятти и первые лица города. Пройдет возложение цветов к Вечному огню, поздравления и вручение благодарственных писем.

12.00 Возложение цветов к мемориалу воинов-интернационалистов в Парке Победы Автозаводского района. Концертная программа с участием коллективов и исполнителей: АН-2, Александр Мираж, Гарик Карапетян и другие.

13.00 Работа спортивных площадок: силовая тяга, метание ножей, мини-выставка современного и исторического вооружения, «Богатырская застава».