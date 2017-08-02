Программа празднования Дня ВДВ в Тольятти

Городская администрация представила программу празднования Дня ВДВ в Тольятти:
8.00 - 9.00 Сбор ветеранов-десантников на площади Никонова.
9.30 – 10.15 Панихида и возложение венков к могилам погибших воинов на Баныкинском кладбище.
10.30 Возложение цветов у Вечного огня на Площади Свободы. В торжественном мероприятия примут участие ветераны-десантники Тольятти и первые лица города. Пройдет возложение цветов к Вечному огню, поздравления и вручение благодарственных писем.
12.00 Возложение цветов к мемориалу воинов-интернационалистов в Парке Победы Автозаводского района. Концертная программа с участием коллективов и исполнителей: АН-2, Александр Мираж, Гарик Карапетян и другие.
13.00 Работа спортивных площадок: силовая тяга, метание ножей, мини-выставка современного и исторического вооружения, «Богатырская застава».