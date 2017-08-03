Полицейские изъяли у тольяттинки почти килограмм наркотиков

Полицейскими в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту сбыта наркотических средств, была задержана 26-летняя тольяттинка.

Как установили полицейские, подозреваемая приобретала наркотические средства через Интернет и в дальнейшем на своей съемной квартире расфасовывала их, после чего сбывала. В ходе обыска правоохранители изъяли наркотическое средство – производное N-метилэфедрона общей массой 74,94 грамма и карфентанил массой 906,35 грамма, что относится к особо крупному размеру. Общая масса изъятых веществ составила 981,29 граммов, сообщили в облГлавке.

По данному факту в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление канала поставки запрещенных веществ. Расследование уголовного дела продолжается.