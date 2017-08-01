В центрах «Мои Документы» внедрены новые услуги

С 1 августа для удобства заявителей в центрах «Мои Документы» вводятся новые платные услуги для физических и юридических лиц:
- копирование документов формата А3 и А4;
- сканирование документов формата А3 и А4;
- набор текста с рукописного листа и печатного листа на русском языке;
- набор текста в виде таблицы;
- корректировка печатного текста;
- печать документов, в том числе с флеш-накопителей;
- фотографирование на документы с записью на флеш-накопитель без печати фото;
- печать глянцевых и матовых фотографий (10х15) с флеш-накопителей;
- консультационные услуги по составлению и заполнению документов.
Получить необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», а также их стоимости можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра – 51-21-21.