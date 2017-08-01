В центрах «Мои Документы» внедрены новые услуги

С 1 августа для удобства заявителей в центрах «Мои Документы» вводятся новые платные услуги для физических и юридических лиц:

  • копирование документов формата А3 и А4;
  • сканирование документов формата А3 и А4;
  • набор текста с рукописного листа и печатного листа на русском языке;
  • набор текста в виде таблицы;
  • корректировка печатного текста;
  • печать документов, в том числе с флеш-накопителей;
  • фотографирование на документы с записью на флеш-накопитель без печати фото;
  • печать глянцевых и матовых фотографий (10х15) с флеш-накопителей;
  • консультационные услуги по составлению и заполнению документов.

Получить необходимую информацию обо всех услугах, предоставляемых на базе центров «Мои Документы», а также их стоимости можно на едином портале сети МФЦ по Самарской области mfc63.samregion.ru или по телефону контактного центра – 51-21-21.
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  3. 01.08.2017 12:05 [102] (0)
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