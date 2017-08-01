Фото: Тлт-Город

Сборная России с тольяттинками в составе не смогла завоевать награды европейского турнира

В венгерском Дьёре завершился XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль с участием сборной России (девушки 2000 г.р. и моложе). Напомним, в составе сборной страны здесь выступали тольяттинки Ева Демидович и Алёна Саушкина.

На предварительном этапе турнира россиянки одержали три ярких победы, однако в матчах плей-офф наша команда не смогла оказать сопротивление своим соперницам.

В матче за выход в финал россиянки уступили румынкам со счетом 26:30. А в игре за «бронзу» они проиграли датчанкам – 27:32. В этих матчах тольяттинки на двоих смогли отметиться лишь одним заброшенным мячом.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 01.08.2017 12:47 [121] (0)
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