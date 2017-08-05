Тольяттинский автовокзал станет картинной галереей

Глава Тольятти Сергей Анташев сообщил о том, что здание автовокзала и близлежащая территория в Центральном районе предложены для заключения концессионного соглашения предпринимателю Виталию Вавилину, пишут «Городские ведомости».

Подобное соглашение ранее готовилось по объекту рядом с дворцом спорта «Волгарь» - стеле «Радость труда» и земельному участку размером более чем 5 га. Однако, как сообщил градоначальник, люди, которые имеют права на стелу, пока предлагают для города не очень выгодные условия. Поэтому вместо проблемного варианта Вавилину предложили на рассмотрение другой, имеющий больше шансов на воплощение.

Новая идея предпринимателю понравилась. Отмечается, что автовокзал в будущем может превратиться в картинную галерею. Виталий Вавилин имеет частную коллекцию произведений искусства стоимостью больше 10 млн евро. Она богата экспонатами и продолжает пополняться.

«У Вавилина есть желание безвозмездно передать эту коллекцию городу, со всеми правами, - сообщил Сергей Анташев. - Но для этого нужно сделать нормальную картинную галерею. У него есть определенное видение о том, какой она должна быть, что туда должно входить. Одно из условий — это парк для создания настроения. Такая философия вполне вписывается в наше понимание благоустройства объекта. Поэтому мы будем всячески поощрять эту инициативу и попытаемся сделать все, чтобы этот проект состоялся. Земельный участок, который предложили Вавилину в качестве альтернативы, дешевле, поэтому останется больше средств для приобретения новых экспонатов».

По новому варианту придется решать ряд непростых вопросов с землей. Но, как отметил Анташев, в том, что имеются некоторые проблемы, он не видит препятствий, все они решаемы. Планируется решить все вопросы по данной теме до конца года, подытожил глава Тольятти.