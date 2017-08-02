Тольяттинцы стали победителями регионального экологического карнавала

29 июля на территории Духовно-культурного кремля "Богатырская Слобода" состоялся ежегодный региональный экологический карнавал "На страже природы".

В карнавале приняли участия 29 команд из муниципальных образований Самарской области. Команда Тольятти из 16 человек была подготовлена департаментом городского хозяйства и городской общественной организацией "Ассоциацией учащейся молодежи" в рамках мероприятия муниципальной экологической программы. Наша команда стала абсолютным победителем карнавала.

Руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин отметил, что она завоевала призовые места во всех номинациях. Состязательная часть включала шесть соревнований (номинаций): смотр "Экологических дружин", творческий конкурс "Искусницы", интеллектуальный конкурс "Мудрецы", спортивный конкурс "Богатыри", Конкурс "визиток" "Сказители", конкурс волонтерских проектов "Дозорные". Капитан тольяттинской команды по итогам смотра экологических дружин был удостоен звания Князя карнавала.