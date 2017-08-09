Тольяттинские подростки попали в больницу после пьянки и драки

Вечером 31 июля сразу несколько происшествий с тольяттинскими подростками зафиксировали в «скорой помощи».

По предварительным данным, вечером напротив дома по ул. Автостроителей произошла дворовая потасовка между подростками в возрасте около 16-17 лет, сообщает Волга Ньюс.

Сколько точно подростков участвовали в драке, пока неизвестно. Прибывшие на вызов врачи реанимационной бригады, после оказания помощи увезли в больницу пять подростков, у каждого из которых, предположительно, были повреждения в области головы.

В лечебном учреждении, куда подростки поступили около 18:30, сообщили, что тяжких травм у них не выявлено. У большинства ушибленные раны лица, а у кого-то подозрение на перелом костей носа. После оказания помощи все юные пациенты отпущены домой.

В одиннадцатом часу вечера во дворе одного из домов по Приморскому бульвару предположительно после употребления алкоголя стало плохо трем подросткам в возрасте около 10, 12 и 13 лет. Для пострадавших люди вызвали «скорую». Прибывшие медики оказали детям помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение.