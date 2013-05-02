Депутаты, общественники и спортсмены вышли на уборку Комсомольской набережной

Городские активисты вместе с представителями Думы Тольятти и администрации, спортсменами и общественным советом района вышли на субботник, чтобы привести в порядок набережную Комсомольского района – собрали бытовой мусор и убрали сухие деревья.

Представители органов местного самоуправления ранее высказали замечания, что нужно убрать сухостой и мусор, который горожане оставляли не в урнах, а прямо на асфальте.

Депутат Константин Кузнецов отметил, что на этой набережной, как и в Автозаводском районе, хватает проблем, например, здесь смыло одну из двух лестниц, ведущих от улицы Коммунистической к берегу Волги, ввиду чего пребывание горожан в этом месте стало небезопасным. В прошлом году эту проблему удалось решить.

В субботнике по очистке набережной приняли участие около 30 горожан. Всех обеспечили перчатками и мешками для мусора. Администрация заранее позаботилась, чтобы собранные мешки были вывезены в течение нескольких часов. Активно и продуктивно поработали на субботнике секретари первичных партотделений «Единой России», помощники депутатов городской думы, депутаты городской Думы Виталий Климашевский и Константин Кузнецов, и другие, сообщает пресс-служба горДумы.

Напомним, что новая набережная Комсомольского района включена в обзорный кольцевой туристический маршрут Тольятти.