Сегодня «Лада» в Латвии сыграет со «СКА-Невой»

Тольяттинская хоккейная «Лада» проведет очередной контрольный матч.

Напомним, «Лада» проводит подготовку к новому сезону КХЛ в латвийском городке Озолниеки. Там она уже дважды сыграла с «Торосом», обменявшись победами. А сегодня вечером соперником нашей команды станет санкт-петербургский клуб «СКА-Нева».

Клуб выступает в чемпионате ВХЛ и входит в систему СКА. В регулярном сезоне питерцы заняли 2-е место, на два очка отстав от "Торпедо" (Усть-Каменогорск). В плей-офф армейцы сначала в 1/8 финала выбили из борьбы ХК "Рязань" (4:0), а затем уступили дорогу в полуфинал тюменскому "Рубину" (3:4). 

Начало матча в 18:30 (тлт).
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  3. 01.08.2017 14:35 [108] (0)
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