Кто имеет право на пособие к началу учебного года

Жители Самарской области могут оформить ежегодное единовременное пособие на детей к началу учебного года.
В городской администрации рассказали, кто имеет право на получение пособия на ребенка в размере 1000 руб., независимо от дохода семьи:
Право на ежегодное единовременное пособие на ребенка в размере 200 руб. имеет один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума.
Пособие предоставляется на каждого совместно проживающего с заявителем ребенка не старше 18 лет. При этом несовершеннолетний должен обучаться в школе Самарской области, имеющей государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования).
Органы социальной защиты населения назначают пособие при наличии следующих документов:
Для назначения пособия, начиная с 1 августа 2017г. (для граждан имеющих право на пособие в размере 1000 руб.), начиная с 1 сентября 2017 (для граждан имеющих право на пособие в размере 200 руб.), необходимо обращаться в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» по месту жительства родителя (законного представителя), с которым проживает ребенок, по следующим адресам:
Автозаводский район: б-р Орджоникидзе,16 (1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19 кварталы, 1, 2, и 3 комплексные общежития) тел. 54-30-76, 54-30-06, 54-97-95; ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы) тел. 54-34-31, 54-43-53;
Центральный район: ул. Голосова, 99, тел. 54-31-56; 54-46-52;
Комсомольский район: ул. Матросова, 19, тел. 54-46-94; 54-30-69.
Начало приема заявлений: с 1 августа 2017г. - для граждан имеющих право на пособие в размере 1000 руб.), с 1 сентября 2017 - для граждан имеющих право на пособие в размере 200 руб.
Кроме того, документы можно представить в любое отделение муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).
Документы принимаются до 28 февраля 2018 года включительно.