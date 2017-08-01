Кто имеет право на пособие к началу учебного года

Жители Самарской области могут оформить ежегодное единовременное пособие на детей к началу учебного года.

В городской администрации рассказали, кто имеет право на получение пособия на ребенка в размере 1000 руб., независимо от дохода семьи:

женщины, воспитывающие четырех и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних детей;

мужчины, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей без матери в случае ее смерти, лишения родительских прав, ограничения родительских прав;

одинокие матери, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей (в отношении которых она является одинокой матерью);

опекуны, попечители, один из приемных родителей, патронатный воспитатель, воспитывающий детей-сирот на каждого совместно проживающего с ним ребенка, в отношении которого установлена опека, попечительство, приемная, патронатная семья;

один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы, воспитывающий детей.

Право на ежегодное единовременное пособие на ребенка в размере 200 руб. имеет один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума.

Пособие предоставляется на каждого совместно проживающего с заявителем ребенка не старше 18 лет. При этом несовершеннолетний должен обучаться в школе Самарской области, имеющей государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования).

Органы социальной защиты населения назначают пособие при наличии следующих документов:

заявление с указанием расчетного счета, открытого в кредитной организации; паспорт; свидетельства о рождении детей; справка с места жительства о совместном проживании; справка общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, об обучении ребенка; копия решения органа опеки и попечительства о передаче ребенка под опеку (попечительство) или об образовании приемной семьи, патронатной семьи; справка об инвалидности - для родителя-инвалида; свидетельство о смерти матери или ограничения либо лишения ее родительских прав - для мужчин, воспитывающих детей одиноко; справки о доходах семьи – для граждан, проживающих в семьях со среднедушевым доходом ниже установленной величины прожиточного минимума.

Для назначения пособия, начиная с 1 августа 2017г. (для граждан имеющих право на пособие в размере 1000 руб.), начиная с 1 сентября 2017 (для граждан имеющих право на пособие в размере 200 руб.), необходимо обращаться в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» по месту жительства родителя (законного представителя), с которым проживает ребенок, по следующим адресам:

Автозаводский район: б-р Орджоникидзе,16 (1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19 кварталы, 1, 2, и 3 комплексные общежития) тел. 54-30-76, 54-30-06, 54-97-95; ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы) тел. 54-34-31, 54-43-53;

Центральный район: ул. Голосова, 99, тел. 54-31-56; 54-46-52;

Комсомольский район: ул. Матросова, 19, тел. 54-46-94; 54-30-69.

Начало приема заявлений: с 1 августа 2017г. - для граждан имеющих право на пособие в размере 1000 руб.), с 1 сентября 2017 - для граждан имеющих право на пособие в размере 200 руб.

Кроме того, документы можно представить в любое отделение муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).

Документы принимаются до 28 февраля 2018 года включительно.