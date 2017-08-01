С тольяттинцами обсуждают дизайн благоустройства их дворов

Тольяттинцы активно включились в реализацию приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящий момент набирает обороты процесс согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий с жителями, сообщает горадминистрация.

31 июля готовый проект благоустройства двора чиновники представили на суд жителей дома по адресу: ул. Ставропольская, 25. Собравшиеся горожане были удовлетворены: в документе учтены все их пожелания. Как рассказала старшая по дому Светлана Вырыпаева, сначала жители хотели, чтобы был сделан ремонт в подъездах. Но затем остановились на том, что для них важнее покраска фасада и детская площадка.

Представители департамента городского хозяйства продемонстрировали эскизы и подробно рассказали о деталях проекта. На пустующей территории планируется обустроить комфортное пространство для детского досуга. Здесь появится современная детская площадка с резиновым полимерным покрытием: игровой комплекс с горками, лесенками, каруселью и качелями – для малышей, спортивный «городок» - для детей постарше. Вокруг детской площадки будут установлены скамейки с урнами.

С одобрения жителей Светлана Вырыпаева поставила свою подпись на эскизе, подтверждая, что проект согласован. Теперь людей интересует другой вопрос – когда он будет воплощен в жизнь. По словам чиновников, все работы должны быть завершены к концу октября текущего года.

Как рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Евгений Гришин, на участие в муниципальной программе «Благоустройство территории г.о. Тольятти на 2015-2024 годы» в этом году была подана 261 заявка. После нескольких заседаний Общественной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших предложений на сегодняшний день в программу включено 225 дворовых территорий на общую сумму 216,7 млн руб. Заявки, которые не попали в программу в этом году, будут реализованы позже.

- Жители предоставляют протокол общего собрания собственников, где указывают, что они хотели бы сделать у себя во дворе. У нас есть минимальный перечень видов работ – это обустройство проездов, освещения, установка скамеек и урн. А также дополнительный перечень, в который включено, например, устройство детских и спортивных площадок, - уточняет Гришин.

Поступившие предложения облекаются в дизайн-проекты, которые впоследствии согласовываются с жителями и в скором времени будут воплощены в реальные объекты благоустройства.