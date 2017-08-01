84% россиян чувствуют себя счастливыми

ВЦИОМ представил результаты очередного опроса жителей страны. Судя по ним, счастливыми себя этим летом ощущают 84% россиян, что почти повторяет рекордный уровень весны 2017 года.

Основным фактором счастливой жизни остается семейный очаг: 33% россиян делает счастливым наличие семьи, еще 14% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого (22%) залогом счастья является хорошее самочувствие — свое и близких.

Недовольство жизнью связано, прежде всего, с проблемами материального характера (10%). Еще по 5% не ощущают себя счастливыми из-за плохого состояния здоровья и безработицы.

В марте-апреле уровень счастья россиян, согласно данным ВЦИОМ, достиг исторического максимума в 85%.

В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 0,95 не превышает 2,5%.