Тольяттинские полицейские раскрыли кражу автомобиля, совершенную два года назад

В марте 2015 года в дежурную часть поступило заявление от  40-летнего тольяттинца, который рассказал, что от его дома на улице Матросова похищен автомобиль LADA KALINA. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 400 000 рублей.

Хозяин оставил автомобиль вечером во дворе дома, а на следующее утро его не обнаружил. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что к краже может быть причастен безработный 52-летний житель села Ново-Еремкино и задержали его. Во время опроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что проник в салон, разбив стекло.

В дальнейшем выяснилось, что похищенное транспортное средство злоумышленник разобрал на запчасти и продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 01.08.2017 17:24 [109] (0)
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