Фото: Вести региона

В Самарской области сохраняется высший класс пожароопасности

Со 2 по 4 августа местами по Самарской области сохранится пятый класс пожарной опасности лесов. 

Жителям города рекомендуется соблюдать противопожарный режим.

Запрещается посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехнической техники. Не допускается  въезд машин на территорию леса, кроме служебного транспорта.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.
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  2. TLT.ru
  3. 01.08.2017 17:04 [99] (0)
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