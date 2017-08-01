Подписан закон, разрешающий платить за общедомовые услуги по счетчику

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить за общедомовые коммунальные услуги по счетчику, сообщаеют РИА Новости.

Закон вносит ряд изменений в Жилищный кодекс, касающихся порядка оплаты воды, электроэнергии и водоотведения при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включили плату за холодную и горячую воду, отведение сточных вод и электроэнергию, потребляемые при содержании общедомового имущества. До этого они входили в плату за коммунальные услуги. При этом расходы на общедомовые нужды определялись по нормативам, утверждаемых региональными властями.

Теперь, согласно документу, собственники смогут выбрать способ расчета платы из числа предлагаемых законом. Также он закрепляется приоритет показаний общедомовых приборов учета над региональными нормативами.