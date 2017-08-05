«Гулливер» приглашает тольяттинцев за покупками!

24 июля в Тольятти открылся новый супермаркет «Гулливер»! За свежими и вкусными продуктами приглашают по адресу: ул. 40 лет Победы, 28. Ежедневно с 7.00 до 23.00.

Руководство сети позаботилось о том, чтобы для тольяттинцев «Гулливер» стал удобным местом совершения повседневных покупок. У супермаркета просторная парковка, а для покупателей с питомцами установлен дог-паркинг. В самом магазине широкий ассортимент свежих и вкусных продуктов на каждый день, деликатесов для праздничного стола, а также готовых блюд и выпечки! В "Гулливере" работает собственная пекарня, откуда каждый день на полки магазина попадает ароматный горячий хлеб.

29 июля в супермаркете состоялся большой праздник по случаю открытия. Для покупателей подготовили насыщенную программу, в том числе дегустацию выпечки собственного производства и розыгрыши призов от партнёров мероприятия.

Супермаркет «Гулливер» регулярно формирует для покупателей выгодные предложения на популярные товары. Так, со 2 по 16 августа 2017 года действуют акции:

«Гулливер» приглашает за покупками! Чисто, Уютно, Дружелюбно и Открыто каждый день!

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