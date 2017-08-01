Эскалатор в тольяттинском ТРЦ оторвал палец 5-летней девочке

В городе Тольятти начата доследственная проверка по факту получения ребенком травм на эскалаторе.

29 июля примерно в четыре часа дня при падении на ступенях эскалатора в одном из тольяттинских ТРЦ, 5-летняя девочка получила повреждения левой руки. Девочка незамедлительно была доставлена в больницу, где ей поставлен диагноз: ампутация пятого пальца левой руки и повреждение мягких тканей четвертого пальца левой руки.

По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно – медицинское исследование, сообщает региональное СУ СКР.

По предварительным данным, девочка спускалась по эскалатору вместе с родителями, однако, в нарушении правил эксплуатации эскалатора, ребенок шел сзади родителей самостоятельно, и находилась без присмотра. В какой-то момент она упала и ее рука попала между ступенями эскалатора, в результате чего ей и были причинены телесные повреждения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.