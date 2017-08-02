Тольяттинец пойдет под суд за дачу взятки полицейскому

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, подозреваемого в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, 13 июля подозреваемый попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 30 тысяч рублей за внесение изменений в протокол осмотра места происшествия. Сотрудник полиции отказался от взятки, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, совершивших преступление.