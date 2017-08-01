В Тольятти 152 ребенка нуждаются в семье

В Тольятти ведется работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи. Как сообщили в департаменте соцобеспечения администрации, из всех детей подобной категории в Тольятти 91% воспитывается в замещающих семьях, примерно 20% из них – в приемных семьях.

За первое полугодие 2017 года было выявлено 146 детей, которые остались без родителей по тем или иным причинам. 129 из них были устроены в замещающие семьи, а 17 попали в госучреждения. Но попытки устроить и этих детей в семьи все равно не прекращаются. Проблема заключается в том, что желающих взять на воспитание ребят старше семи лет находится не очень много. Несмотря на всю работу, которая проводится, в госучреждении остаются проживать 152 ребенка. И большинство из них как раз старше семи лет, пишут "Городские ведомости".

Тому, чтобы уровень устройства детей в замещающие семьи по-прежнему оставался высоким, способствует действующая в городе программа «Семья и дети городского округа Тольятти». В ее рамках к федеральным и региональным мерам поддержки из городского бюджета выделяются выплаты на поддержку семей, принявших на воспитание детей. В этом году на эти цели предусмотрено 6 млн 527 тыс. рублей.

Начиная с 1996 года, в приемные семьи было устроено 789 детей. Даже, когда ребятам исполняется 18 лет, у них сохраняется связь со своими приемными родителями, отмечает заместитель руководителя департамента социального обеспечения Светлана Башмакова. Как правило, в 89% случаев дети и дальше остаются проживать в приемной семье.