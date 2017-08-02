Долги за ресурсы в российском ЖКХ превысили 196 миллиардов рублей

Объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы в российском ЖКХ превышает 196 миллиардов рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Особенно сильно беспокоит по этому вопросу ситуация в ряде регионах, в частности, в Кемеровской области. Там задолженность за год увеличилась более чем 293%, в Пермском крае задолженность увеличилась на 27%, по Московской области задолженность увеличилась на 13%", — сказал глава Минстроя.

При этом есть регионы, где задолженность снизилась. Например, в Тверской области объем задолженности сократился на 17,7%, в Волгоградской области – примерно на 3%, отметил министр.

"В регионах есть все инструменты, чтобы решить все вопросы, возникающие при подготовке к отопительному сезону", — подчеркнул Мень.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 02.08.2017 08:27 [151] (0)
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